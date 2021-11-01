Россиян больше всего волнуют вопросы о прививках от гриппа - Роспотребнадзор

Специалисты Роспотребнадзора по горячей линии чаще всего отвечали на вопросы о прививках от гриппа. Она проходила с 4 по 15 октября.

Как сообщается на сайте ведомства, специалисты ответили на 68 тысяч звонков. Чаще всего граждане России интересовались противопоказаниями, подготовкой, а также пунктами вакцинации против гриппа.

"Самыми популярными стали вопросы об иммунизации против гриппа — где сделать прививку, контингенты, подлежащие иммунизации, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции и другие, — 14 тыс. обращений", — написано на сайте Роспотребнадзора.

Восемь тысяч сообщений поступило о вакцинах против гриппа. Людей интересует их состав, совместимость с другими вакцинами, эффективность. Также граждане России спрашивали у специалистов, есть ли в наличии вакцина.

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