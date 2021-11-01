Вакцина "КовиВак" будет доступна для россиян старше 60 лет через несколько месяцев. Об этом "Известиям" рассказал директор по развитию "Центра Чумакова" Константин Чернов.
Сейчас в центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов уже проводятся клинические испытания как для взрослых пациентов, так и для подростков. Ещё идёт набор добровольцев.
В гражданский оборот вакцина вышла в марте 2021 года. За препаратом выстраиваются очереди. Она быстро заканчивается из-за того, что процесс производства занимает много времени.
Данный препарат отмечается мягким действием. Его рекомендуют для прививки пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.
Массовая вакцинация от коронавируса идёт в России с 18 января 2021 года, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".
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