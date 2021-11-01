Россиянам старше 60 лет начнут ставить "КовиВак" через несколько месяцев

Вакцина "КовиВак" будет доступна для россиян старше 60 лет через несколько месяцев. Об этом "Известиям" рассказал директор по развитию "Центра Чумакова" Константин Чернов.

Сейчас в центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов уже проводятся клинические испытания как для взрослых пациентов, так и для подростков. Ещё идёт набор добровольцев.

Российская вакцина от COVID-19 "КовиВак" — третья, выпущенная в России. Её зарегистрировали 20 февраля 2021 года.

В гражданский оборот вакцина вышла в марте 2021 года. За препаратом выстраиваются очереди. Она быстро заканчивается из-за того, что процесс производства занимает много времени.

Испытания вакцины закончатся до 31 декабря 2022 года.

Данный препарат отмечается мягким действием. Его рекомендуют для прививки пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Массовая вакцинация от коронавируса идёт в России с 18 января 2021 года, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

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