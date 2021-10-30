Путин: "Спутник Лайт" может усиливать другие вакцины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при помощи вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" можно усилить эффект других аналогичных препаратов.

По словам Путина, которого цитирует ТАСС, Россия уже сотрудничает с Европой в этом направлении.

Президент напомнил, что Россия — первая страна, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. "Спутник V" уже одобрен в 70 странах мира с общим населением свыше 4 млрд человек.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала отпускную цену четвёртой российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Стоимость одной дозы препарата составит 342,36 рубля без НДС.

30 октября в России зарегистрировали максимальную суточную заболеваемость коронавирусной инфекцией — заразились 40 251 человек. Вместе с этим зафиксировали 1160 летальных исходов по причине COVID-19. Выздоровело 28 909 пациентов.

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