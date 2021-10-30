Президент РФ Владимир Путин заявил, что при помощи вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" можно усилить эффект других аналогичных препаратов.
По словам Путина, которого цитирует ТАСС, Россия уже сотрудничает с Европой в этом направлении.
Президент напомнил, что Россия — первая страна, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. "Спутник V" уже одобрен в 70 странах мира с общим населением свыше 4 млрд человек.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала отпускную цену четвёртой российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Стоимость одной дозы препарата составит 342,36 рубля без НДС.
30 октября в России зарегистрировали максимальную суточную заболеваемость коронавирусной инфекцией — заразились 40 251 человек. Вместе с этим зафиксировали 1160 летальных исходов по причине COVID-19. Выздоровело 28 909 пациентов.
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