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Разведка США: в Китае изначально не знали о вспышке COVID-19

Здоровье

Разведсообщество США выпустило доклад, согласно которому власти Китая изначально не знали о коронавирусе до выделения штамма вируса Уханьским институтом вирусологии.

"То есть если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, они (официальные лица КНР — прим. ред.), вероятно, не знали в первые месяцы об этом инциденте", — говорится в докладе, опубликованным офисом директора национальной разведки США, сообщает РИА Новости.

С начала пандемии в РФ выявили 8 432 546 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе 39 849 — за последние сутки. Более 7,3 заразившихся выздоровели, 236 220 умерли. За последние сутки в стране зафиксировали 1163 летальных исхода COVID-19 — это максимум за пандемию.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Елена Андреева
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