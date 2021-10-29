Врач назвала продукты, которые помогут укрепить иммунитет в нерабочие дни

Диетолог Римма Мойсенко объяснила, как не набрать лишние килограммы и укрепить иммунитет в нерабочие дни.

По словам врача, существует два секрета здорового и стройного тела — светлые мысли и физкультура. Как пояснила специалист, люди часто "заедают" негативные чувства. Вместе с этим Мойсенко посоветовала гулять дальше от толпы. Например, хорошо на здоровье повлияет ходьба в лесу, заявила эксперт. Она подчеркнула, что положительный эффект будет от 10 тысяч шагов ежедневно.

"Если есть возможность взять по интернету какую-то программу физических упражнений — сделайте это. Подойдёт и йога, и другие практики, да хотя бы утренняя гимнастика. Это огромный плюс", — сказала диетолог, слова которой приводит Радио 1.

Также в укреплении иммунитета и в борьбе с лишним весом помогают отказ от еды быстрого приготовления, разнообразный рацион, отметила врач. Она попросила обратить внимание на овощи, которые содержат необходимые витамины. Мойсенко выделила такие полезные продукты, как:

куриное и кроличье мясо;

морепродукты;

ягоды;

хурма.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 октября по седьмое ноября. Такое решение лидер страны принял из-за напряжённой эпидемиологической обстановки.

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