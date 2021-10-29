EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сети опубликовало видео с задержанием депутата Рашкина
На Украине предложили перейти с газа на пеллеты
Фильм о кооперативе "Бест Вей": более 100 тыс. просмотров
Органы опеки посетили особняк Полины Гагариной
Украинская разведка заявила, что Россия наращивает вооружение Донбасса
Россия и Финляндия возобновят туристический поток к концу года – Владимир Путин
Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области
Песков прокомментировал инцидент с депутатом КПРФ Рашкиным
Андрей Малахов показал фото времён своей бурной молодости

Врач назвала продукты, которые помогут укрепить иммунитет в нерабочие дни

Здоровье

Диетолог Римма Мойсенко объяснила, как не набрать лишние килограммы и укрепить иммунитет в нерабочие дни.

Врач назвала продукты, которые помогут укрепить иммунитет в нерабочие дни

По словам врача, существует два секрета здорового и стройного тела — светлые мысли и физкультура. Как пояснила специалист, люди часто "заедают" негативные чувства. Вместе с этим Мойсенко посоветовала гулять дальше от толпы. Например, хорошо на здоровье повлияет ходьба в лесу, заявила эксперт. Она подчеркнула, что положительный эффект будет от 10 тысяч шагов ежедневно.

"Если есть возможность взять по интернету какую-то программу физических упражнений — сделайте это. Подойдёт и йога, и другие практики, да хотя бы утренняя гимнастика. Это огромный плюс", — сказала диетолог, слова которой приводит Радио 1.

Также в укреплении иммунитета и в борьбе с лишним весом помогают отказ от еды быстрого приготовления, разнообразный рацион, отметила врач. Она попросила обратить внимание на овощи, которые содержат необходимые витамины. Мойсенко выделила такие полезные продукты, как:

  • куриное и кроличье мясо;
  • морепродукты;
  • ягоды;
  • хурма.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с сохранением зарплаты с 30 октября по седьмое ноября. Такое решение лидер страны принял из-за напряжённой эпидемиологической обстановки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Доктор Голод о COVID-19, онкологии и здоровой спине / Большое интервью с неврологом
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Песков прокомментировал инцидент с депутатом КПРФ Рашкиным
Андрей Малахов показал фото времён своей бурной молодости
Польша заявила о желании остаться в ЕС и указала на кризис в странах-союзницах
Рецидивиста задержали за похищение школьницы в Рязанской области
Востоковед: США нужен агрессивный Эрдоган, чужой для турецкого народа
Комаровский уличил Зеленского в обмане
Чем лучше всего умываться?
Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Смертность от COVID-19 среди детей увеличилась в Москве
Коллекция рекордов 18+. Продолжение
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Дмитрий Соколов Директор НАСА признал существование инопланетян Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Форум АТЭС поможет России в повороте на Восток Усам Оздемиров Любовь Степушова "Газпрому" надо приготовиться к новым выплатам Польше Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников