Ученые нашли новые последствия COVID-19 для здоровья

COVID-19 может вызывать нарушения в работе внутреннего уха, тем самым провоцируя появление проблем со слухом.

Ученые из Массачусетса, исследование которых опубликовано в журнале Communication Medicine, выявили наличие повреждений внутреннего уха у пациентов с коронавирусом.

По их данным, инфекция воздействует на волосковые клетки, отвечающие за работу слуха и координацию движений.

Исследование показало, что девять из десяти пациентов с COVID-19 жалуются на шум в ушах, шесть — на головокружение, все испытывали легкую или серьезную потерю слуха.

"Результаты действительно требуют повышенного внимания к аудиовестибулярным симптомам у людей, перенесших коронавирусную болезнь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые работают над способами лечения инфекций внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 и другими вирусами.

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