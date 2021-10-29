COVID-19 может вызывать нарушения в работе внутреннего уха, тем самым провоцируя появление проблем со слухом.
Ученые из Массачусетса, исследование которых опубликовано в журнале Communication Medicine, выявили наличие повреждений внутреннего уха у пациентов с коронавирусом.
По их данным, инфекция воздействует на волосковые клетки, отвечающие за работу слуха и координацию движений.
Исследование показало, что девять из десяти пациентов с COVID-19 жалуются на шум в ушах, шесть — на головокружение, все испытывали легкую или серьезную потерю слуха.
"Результаты действительно требуют повышенного внимания к аудиовестибулярным симптомам у людей, перенесших коронавирусную болезнь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ученые работают над способами лечения инфекций внутреннего уха, вызванных SARS-CoV-2 и другими вирусами.
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