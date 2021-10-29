Прививка снижает вероятность заражения коронавирусом в 1,5 раза

Прививки снижают вероятность передачи коронавируса внутри домохозяйства примерно в 1,5 раза. Исследование провели британские медики. Его результаты опубликовал научный журнал Lancet Infectious Diseases

Учёные исследовали, как дельта-вариант коронавируса нового типа распространяется в домохозяйствах среди вакцинированных и невакцинированных людей.

"Вакцины защищают пациентов от гибели и заметно снижают вероятность тяжёлого течения COVID-19. Однако наши наблюдения показывают, что они не могут полностью предотвратить передачу дельта-варианта вируса внутри домохозяйства. Вероятность этого может особенно сильно вырасти зимой, когда люди начнут проводить больше времени дома", -рассказал один из авторов исследования.

Учёные пришли к выводу, что в основном люди заражаются вирусом дома. Они привлекли к исследованию более 600 жителей Великобритании. Речь идёт о семьях, или о живущих в съёмной квартире или общежитии.

Среди них были и те, кто поставил прививки от коронавируса.

В ходе эксперимента 163 из них заразились COVID-19.

Оказалось, что заболевшие общались и контактировали примерно с двумя сотнями человек. И после этого коронавирусом заболели примерно 50 окружающих. Большая часть из них до этого поставили прививки от COVID-19.

Учёные пришли к выводу, что вакцина примерно в 1,5 раза снижает возможность заболеть. В семьях, которые не ставили прививки, заражения происходили в 38% случаев. Если человек был вакцинирован, вероятность падает до 25%.

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