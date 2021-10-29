Песков назвал причину дефицита вакцин от COVID-19 в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил из-за чего может возникать дефицит вакцин против COVID-19 в некоторых регионах.

По словам Пескова, нехватка вакцин может быть следствием скачкообразного хода вакцинации. Он также отметил, что дефицит, как правило, краткосрочен.

"Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы" — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что процесс поступления вакцин в регионы полностью отлажен. Сейчас власти делают всё, чтобы оперативно решить проблему возникшего дефицита.

Недавно зампредседателя правительства РФ Вячеслав Володин заявил, что сотрудники аппарата Государственной думы и помощники депутатов должны в ближайшее время сделать прививки. Предварительно этот вопрос подробно обсуждался на Совете Государственной думы.

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