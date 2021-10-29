От госпитализации с COVID-19 могут спасти антидепрессанты - учёные США и Канады

Учёные США и Канады выяснили, что снизить риск госпитализации из-за ковида помогают антидепрессанты. Исследователи провели эксперимент в Бразилии с участием полутора тысяч добровольцев и результаты опубликовали в журнале Lancet.

Учёные разделили участников эксперимента, заболевших COVID-19, на две группы. Одной из них давали дешёвый препарат "Флувоксамин", а другой — плацебо. В результате в первой группе количество обращений за помощью к врачам оказалось почти на треть меньше.

Отмечается, что 10-дневный курс лечения стоит около 4 тысяч долларов (примерно 280 тысяч рублей).

Теперь учёные рассчитывают, что этот антидепрессант включат в рекомендации по терапии COVID-19.

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