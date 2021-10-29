Талибы* заявили о заинтересованности в поставках вакцин против коронавируса из России. Министр здравоохранения временного правительства Каландар Ибад сообщил, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся напряжённой, а уровень смертности продолжает расти.
По его словам, российский "Спутник V" поможет улучшить обстановку с распространением коронавируса, передаёт ТАСС.
"Всё, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье граждан, представляет для нас большую ценность", — сказал Каландар Ибад.
Он также добавил, что особую тревогу в Афганистане вызвало появление индийского "дельта"-штамма.
Ранее США обещали предоставить стране собственную вакцину против COVID-19, однако талибы* так и не получили обещанные препараты. Сейчас в стране пользуются оставшимися дозами.
В ближайшее время в Афганистан придёт крупная партия вакцины из Китая в качестве гуманитарной помощи.
* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.
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