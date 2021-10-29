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Выпадение волос после коронавируса может продолжаться год

Здоровье

Директор медицинского центра Ирина Царькова рассказала о сроках восстановления волос после СOVID-19.

Выпадение волос после коронавируса может продолжаться год

Они могут выпадать из-за болезни от 8 месяцев до одного года. Об этом сообщает URA.RU.

При этом переболевшим вирусом не стоит заниматься самолечением, необходимо обратиться к специалисту и выяснить, каких витаминов не хватает организму. Чаще всего — это дефицит магния, силена, цинка, групп B6, B9 и B12 и витамина D.

Научные работы доказывают, что до появления "дельта" штамма коронавируса, у 49% людей, перенёсших это заболевание, наблюдалось выпадение волос. Оно длилось на протяжении, как минимум, шести месяцев.

Потеря волос может начаться как через 3-4 недели после выздоровления, так и спустя несколько месяцев.

Эта проблема стала одной из самых частых причин обращения к врачам разных специальностей.

Как считают доктора, при попадании вируса в организм, все ресурсы направляются на борьбу с ним. Из-за этого у организма "не хватает" сил на другие процессы. Вирус нарушает питание тканей, что может повлиять на рост волос. Любое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, становятся причиной дефицита некоторых витаминов. Также негативно влияет стресс. Он связан не только с самим заболеванием, но и шумихой вокруг пандемии.

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Выпадают волосы: ЧТО ДЕЛАТЬ???
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Елена Андреева
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