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Кому вредят бананы, рассказали врачи

Здоровье

Спелые сладкие фрукты содержат в себе множество полезных элементов, однако, некоторым людям лучше категорически отказаться от бананов. По словам врача-нутрициолог Алёны Степановой, продукт может нанести серьёзный вред здоровью.

Кому вредят бананы, рассказали врачи

"У спелых бананов достаточно высокий гликимический индекс, это значит, что сахар в крови после употребления продукта быстро поднимается", — пояснила Степанова в беседе с РИА Новости.

По словам нутрициолога, отложить в сторону фрукт стоит не только тем, кто принимает инсулин, но и людям с начальной стадией диабета. Впрочем, сахар — не единственный показатель для отказа от фрукта. Его необходимо исключить из рациона, если у пациента:

  • диарея,
  • синдром раздражённого кишечника,
  • изжога.

Если никаких вышеперечисленных симптомов нет, то врач рекомендует включить бананы в ежедневный рацион, но без "фанатизма". Во фрукте содержаться:

  • триптофан (предшественник гормона радости),
  • инулин,
  • пребиотики.

Ранее Pravda. Ru писала о том, кому нельзя есть яблоки не только в пирогах и шарлотках, но и даже в свежем виде.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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