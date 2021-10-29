Кому вредят бананы, рассказали врачи

Спелые сладкие фрукты содержат в себе множество полезных элементов, однако, некоторым людям лучше категорически отказаться от бананов. По словам врача-нутрициолог Алёны Степановой, продукт может нанести серьёзный вред здоровью.

"У спелых бананов достаточно высокий гликимический индекс, это значит, что сахар в крови после употребления продукта быстро поднимается", — пояснила Степанова в беседе с РИА Новости.

По словам нутрициолога, отложить в сторону фрукт стоит не только тем, кто принимает инсулин, но и людям с начальной стадией диабета. Впрочем, сахар — не единственный показатель для отказа от фрукта. Его необходимо исключить из рациона, если у пациента:

диарея,

синдром раздражённого кишечника,

изжога.

Если никаких вышеперечисленных симптомов нет, то врач рекомендует включить бананы в ежедневный рацион, но без "фанатизма". Во фрукте содержаться:

триптофан (предшественник гормона радости),

инулин,

пребиотики.

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