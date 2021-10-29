Как распознать послеродовую депрессию и что такое "материнский блюз" - гинеколог

Послеродовая депрессия появляется спустя месяцы после рождения ребёнка. Ошибочно считать апатию сразу после роддома клиническим диагнозом, для этого есть специальное определение, заявила акушер-гинеколог Родильного дома №1 Эльвира Семёнова. Однако оба эмоциональных состояния некоторые женщины не в силах контролировать и могут нанести вред малышу.

Меланхолия, апатия, агрессия сопровождает женщин, как правило, первые три дня после родов. Связано это с изменением гормонального фона. Такое состояние в медицине называют "материнский блюз".

"Изменения характеризуются резким снижением уровня гормонов — в основном эстрогена и прогестерона, которые до родов постепенно повышались и резко исчезли после. Через три дня они повышаются до "добеременного" уровня, — пояснила акушер-гинеколог в беседе с argumenti. ru.

"Самый главный маркер послеродовой депрессии — реакция женщины на беспокойство новорождённого ребёнка. Вернее, её отсутствие. Важно и то, были ли депрессивные состояния в пубертатном периоде, перед менструациями или в первый триместр беременности", — говорит перинатальный и репродуктивный психолог, психолог-консультант и ЭОТ терапевт клиники репродуктивной медицины Елена Попова.

По словам Поповой, сходить на сеанс к психологу нужно ещё при беременности. Специалист не только отслеживает эмоциональный фон женщины, но и помогает "принять" скорые изменения в жизни матери.

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