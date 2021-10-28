EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
BadComedian: перезапуск сериала о Зене мог бы продвинуть феминизм
Захарова потребовала от США и Запада перестать "накачивать" Украину оружием
Историк объяснил отказ Татарстана от отмены поста президента республики
Появилось видео задержания бывшего депутата Тюменской облдумы Богославца
Дочь Анатолия Папанова подала в суд на администрацию Олега Меньшикова
Политолог Роман Романов: ООН пытается выжить Россию из Африки
Юрист оценил опасения председателя КС о нарушении прав человека в пандемию
Захарова не исключила дальнейшую деградацию ситуации в Донбассе
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ

В Индии более 100 млн человек не пришли за второй дозой вакцины от COVID-19

Здоровье

В Индии возникла серьёзная проблема: около 103,4 миллиона человек не явились за второй дозой вакцины от коронавируса.

В Индии более 100 млн человек не пришли за второй дозой вакцины от COVID-19

"Мы уже видели такое самоуспокоение у больных туберкулёзом. Они начинают принимать лекарство, а через пару недель, когда им становится лучше, они прекращают это делать, хотя больные должны принимать его в течение шести месяцев. К вакцинам отношение то же. Я уверена, им кажется, что одной дозы достаточно, потому что никто не заболевает", — сказала медработница в индийском городе Найнитал.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия считает происходящее серьёзной проблемой и призывает власти штатов сконцентрироваться на её решении. Он сообщил, что с ноября медицинские работники начнут делать обходы, чтобы найти нежелающих получить вторую дозу вакцины, сообщает "Интерфакс".

Ранее власти страны объявили о планах вакцинировать всё взрослое население к 31 декабря 2021 года. Однако теперь эти планы поставлены под угрозу.

Население Индии составляет 1,38 миллиарда человек. Обе дозы вакцины получили около 34% взрослого населения страны. Общее число взрослых людей в Индии 944 миллиона человек.

Неделю назад премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в стране использовали более миллиарда доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины от коронавируса получили около 75% взрослых жителей Индии. Это государство входит в число тех стран, где разрешена вакцинация российским препаратом "Спутник V".

В связи с увеличением числа вакцинированных в мире, с 15 октября Индию разрешено посещать иностранцам, которые прибывают чартерными рейсами. А с 15 ноября в страну смогут приехать туристы, которые прибывают рейсами, "отличными от чартеров".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Индийский штамм пробил израильскую защиту
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Захарова потребовала от США и Запада перестать "накачивать" Украину оружием
Историк объяснил отказ Татарстана от отмены поста президента республики
Ревность - не чувство, а психическое заболевание?
Появилось видео задержания бывшего депутата Тюменской облдумы Богославца
Дочь Анатолия Папанова подала в суд на администрацию Олега Меньшикова
ЕС готов возобновить дипмиссию в Кабуле, чтобы спасти афганцев от голода
Политолог Роман Романов: ООН пытается выжить Россию из Африки
Юрист оценил опасения председателя КС о нарушении прав человека в пандемию
Захарова не исключила дальнейшую деградацию ситуации в Донбассе
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе

В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?

Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Российский шоу-бизнес
Садальский высказался о назначении Хабенского на пост худрука МХТ
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Любовь Степушова Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Новости Украины
Пора демонтировать газопровод на Украину
Эксперт: ЛДНР нечем сбивать "Байрактары", нужна помощь России
Новости Украины
Эксперт: ЛДНР нечем сбивать "Байрактары", нужна помощь России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников