В Индии более 100 млн человек не пришли за второй дозой вакцины от COVID-19

В Индии возникла серьёзная проблема: около 103,4 миллиона человек не явились за второй дозой вакцины от коронавируса.

"Мы уже видели такое самоуспокоение у больных туберкулёзом. Они начинают принимать лекарство, а через пару недель, когда им становится лучше, они прекращают это делать, хотя больные должны принимать его в течение шести месяцев. К вакцинам отношение то же. Я уверена, им кажется, что одной дозы достаточно, потому что никто не заболевает", — сказала медработница в индийском городе Найнитал.

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия считает происходящее серьёзной проблемой и призывает власти штатов сконцентрироваться на её решении. Он сообщил, что с ноября медицинские работники начнут делать обходы, чтобы найти нежелающих получить вторую дозу вакцины, сообщает "Интерфакс".

Ранее власти страны объявили о планах вакцинировать всё взрослое население к 31 декабря 2021 года. Однако теперь эти планы поставлены под угрозу.

Население Индии составляет 1,38 миллиарда человек. Обе дозы вакцины получили около 34% взрослого населения страны. Общее число взрослых людей в Индии 944 миллиона человек.

Неделю назад премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в стране использовали более миллиарда доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины от коронавируса получили около 75% взрослых жителей Индии. Это государство входит в число тех стран, где разрешена вакцинация российским препаратом "Спутник V".

В связи с увеличением числа вакцинированных в мире, с 15 октября Индию разрешено посещать иностранцам, которые прибывают чартерными рейсами. А с 15 ноября в страну смогут приехать туристы, которые прибывают рейсами, "отличными от чартеров".

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