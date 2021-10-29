Почему надо есть "жирную" рыбу

Так называемая "жирная" рыба многими поборниками ЗОЖ подвергается остракизму, так как принято считать, что она очень калорийна. Но это не значит, что, поев ее, человек станет толще. Вовсе нет. А вот организм будет благодарен — в такой рыбе много липидов, необходимых для него.

Самые калорийные породы рыб собрал французский портал C-News.

Угорь

Первое место в рейтинге самых калорийных рыб занимает угорь, мякоть которого очень богата витамином А — мощным антиоксидантом.

Запечённая, эта рыба, похожая на змею, содержит около 230 калорий на 100 граммов.

Скумбрия

В скумбрии содержатся жирные кислоты омега-3, витамин D, калий и белок.

100-граммовая порция содержит 228 калорий.

Лосось

Энергетическая ценность этой жирной рыбы, богатой минералами и микроэлементами, составляет около 205 калорий на 100 граммов.

Сардина

Эта маленькая рыбка с синей спинкой имеет высокое содержание кальция, фосфора и селена, микроэлемента, который помогает уменьшить окислительный стресс.

В 100 граммах жареных сардин 195 калорий.

Форель

Эта пресноводная рыба является отличным источником витамина B12. Также известный как кобаламин, он необходим для обновления клеток.

В 100 граммах запечённой в духовке форели около 140 калорий.

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