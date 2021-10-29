Так называемая "жирная" рыба многими поборниками ЗОЖ подвергается остракизму, так как принято считать, что она очень калорийна. Но это не значит, что, поев ее, человек станет толще. Вовсе нет. А вот организм будет благодарен — в такой рыбе много липидов, необходимых для него.
Самые калорийные породы рыб собрал французский портал C-News.
Первое место в рейтинге самых калорийных рыб занимает угорь, мякоть которого очень богата витамином А — мощным антиоксидантом.
В скумбрии содержатся жирные кислоты омега-3, витамин D, калий и белок.
Эта маленькая рыбка с синей спинкой имеет высокое содержание кальция, фосфора и селена, микроэлемента, который помогает уменьшить окислительный стресс.
Эта пресноводная рыба является отличным источником витамина B12. Также известный как кобаламин, он необходим для обновления клеток.
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