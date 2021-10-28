"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19

Врач Александр Мясников предположил, из-за чего в России повысилась смертность от COVID-19. По его словам, это могло произойти в связи с хаотичным приёмом серьёзных препаратов без рекомендаций специалистов.

В эфире передачи "Полный контакт" Мясников пояснил, что во многих случаях коронавирус проходит сам по себе, от него можно лечиться дома. Госпитализация необходима лишь при тяжёлом течении заболевания. Телеведущий порекомендовал бороться с температурой с помощью парацетамола, обильного питья, куриного бульона и постельного режима.

Однако, как заметил специалист, россияне, заболевшие COVID-19, зачастую начинают хаотично лечиться антибиотиками, кроворазжижающими и гормональными препаратами. При этом люди назначают себе эти лекарства самостоятельно.

"Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность", — подчеркнул Мясников.

Он попросил медиков информировать заражённых пациентов об опасности употребления ненужных лекарственных препаратов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.