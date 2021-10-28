Доктор Мясников одобрил отдых в Турции в нерабочую неделю

Доктор Александр Мясников неожиданно встал на защиту россиян, которые решили провести неделю вынужденного отдыха, связанного с объявленным краткосрочным локдауном, в Турции и Египте.

Теледоктор не видит ничего плохого в том, чтобы граждане РФ отправились в курорты Турции и Египта.

В сети ополчились на несознательных граждан, которые решили провести время вынужденных недельных каникул, греясь на популярных солнечных курортах.

Мясников же поприветствовал такое решение, так как увидел в этом определённые плюсы.

"Все почему-то переживают, что во время вынужденных "каникул" ломанулись в Турцию и Египет. И что? Почему нет, если есть деньги? Эти люди выпадают из внутрироссийской "цепи передачи инфекции", что точно соответствуют духу этих вынужденных каникул", — пишет врач в своём Telegram-канале.

Доктор отмечает, что на перечисленных им курортах безопаснее, чем в России.

"Что в Турции, что в Египте, уровень инфицирования значительно ниже, чем сегодня в России, там строгий контроль ПЦР тестов, по прилету в Россию так же контроль. Пусть отдыхают, если деньги есть!" — считает Мясников.

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