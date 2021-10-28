Рост числа заражений COVID-19 и смертей от него в РФ спрогнозировал вирусолог

Показатели заболеваемости COVID-19 и смертности от него продолжат расти в России из-за отсутствия коллективного иммунитета в стране, считает врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Будет ещё больше заболевших, еще больше летальных исходов. Все идет так, как и положено идти в популяции, у которой нет иммунитета, в которую пришел вирус с измененными свойствами", — цитирует медика ТАСС.

По мнению Тимакова рост заболеваемости коронавирусной инфекцией будет продолжаться ещё не менее трёх недель.

Собеседник отметил, что население страны ведёт себя безответственно в ситуации с введёнными в стране антиковидными ограничениями.

"Нет ответа со стороны населения на вводимые ограничения. Власти ввели период нерабочих дней, а люди скупили билеты в санатории и за границу", — сказал вирусолог.

По его мнению, из-за рубежа россияне могут привезти новые мутировавшие варианты коронавируса, что может способствовать дальнейшему росту заболеваемости.

Напомним, 28 октября в России обновились суточные максимумы заражений COVID-19 и смертей от него с начала пандемии. В стране выявили 40 096 новых случаев коронавируса и 1159 летальных исходов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.