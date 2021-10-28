По словам премьер-министра Михаила Мишустина, российские учёные уже разработали ряд эффективных вакцин против COVID-19, а теперь приступили к созданию новых лекарств.
Обращаясь к участникам VII съезда союза сообщества "Национальная медицинская палата", Мишустин заявил, что сегодня правительство РФ делает всё, чтобы поддержать систему здравоохранения в напряжённый период. Он напомнил россиянам о возможности пройти вакцинацию от коронавируса практически в любой больнице или поликлинике.
"Благодаря отечественным учёным и исследователям у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин, также разрабатывают всё новые препараты против опасной инфекции", — подчеркнул премьер-министр.
Мишустин поблагодарил российских медиков за их труд во время пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.
"Вы самоотверженно боретесь за здоровье, дарите надежду даже в самых сложных случаях, помогаете родным и близким заболевших. Спасибо!" — сказал он.
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