Мишустин: в России разрабатывают новые препараты для лечения COVID-19

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, российские учёные уже разработали ряд эффективных вакцин против COVID-19, а теперь приступили к созданию новых лекарств.

Обращаясь к участникам VII съезда союза сообщества "Национальная медицинская палата", Мишустин заявил, что сегодня правительство РФ делает всё, чтобы поддержать систему здравоохранения в напряжённый период. Он напомнил россиянам о возможности пройти вакцинацию от коронавируса практически в любой больнице или поликлинике.

"Благодаря отечественным учёным и исследователям у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин, также разрабатывают всё новые препараты против опасной инфекции", — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин поблагодарил российских медиков за их труд во время пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.

"Вы самоотверженно боретесь за здоровье, дарите надежду даже в самых сложных случаях, помогаете родным и близким заболевших. Спасибо!" — сказал он.

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