Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации

Ведущая передачи "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала о случаях, когда после вакцинации от коронавируса человек заболевает COVID-19.

Теледоктор объяснила, что есть риск заболеть до того, как прививка от коронавируса начнёт действовать.

"Если вы сделали прививку, вы должны понимать, что ваш иммунитет после первой дозы начнёт формироваться и защищать вас только через 4 недели. После второй дозы нужно еще примерно 2-3 недели, чтобы защита была полной", — написала медик в своём Instagram-аккаунте.

В первые недели после прививки человек по-прежнему уязвим, так как спасительные антитела ещё не выработались.

Малышева рассказала, каким должно быть поведение, если опасный вирус всё же поселился в вашем организме.

"Если вы сделали первую прививку и через неделю, две или три недели заболели коронавирусом, то коронавирус сыграет роль второй прививки. Значит, вторая доза прививки вам не нужна! Минимум через полгода после болезни нужно посмотреть антитела и решить, нужна вам ревакцинация или нет", — объяснила врач.

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