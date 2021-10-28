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Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации

Здоровье

Ведущая передачи "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала о случаях, когда после вакцинации от коронавируса человек заболевает COVID-19.

Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации

Теледоктор объяснила, что есть риск заболеть до того, как прививка от коронавируса начнёт действовать.

"Если вы сделали прививку, вы должны понимать, что ваш иммунитет после первой дозы начнёт формироваться и защищать вас только через 4 недели. После второй дозы нужно еще примерно 2-3 недели, чтобы защита была полной", — написала медик в своём Instagram-аккаунте.

В первые недели после прививки человек по-прежнему уязвим, так как спасительные антитела ещё не выработались.

Малышева рассказала, каким должно быть поведение, если опасный вирус всё же поселился в вашем организме.

"Если вы сделали первую прививку и через неделю, две или три недели заболели коронавирусом, то коронавирус сыграет роль второй прививки. Значит, вторая доза прививки вам не нужна! Минимум через полгода после болезни нужно посмотреть антитела и решить, нужна вам ревакцинация или нет", — объяснила врач.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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