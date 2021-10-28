В Роспотребнадзоре назвали наиболее уязвимую для COVID-19 возрастную группу

В России максимальная заболеваемость коронавирусной инфекцией наблюдается среди пожилых людей, сообщила замдиректора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения", - цитирует заявление специалиста РИА Новости.

Ранее внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов назвал пенсионеров главной группой риска по COVID-19.

"Люди старше 60 лет по-прежнему остаются в группе высочайшего риска по развитию осложнений и неблагоприятному исходу при новой коронавирусной инфекции», - приводит слова Чуланова «Интерфакс».

Напомним, с начала пандемии в РФ зарегистрировали 8 352 601 случай заражения коронавирусной инфекцией. Свыше 7,2 млн заболевших выздоровели, 233 898 скончались.

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