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Диетолог: орехи навредят организму, если их употреблять неправильно

Здоровье

По словам диетолога Артёма Леонова, грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью могут навредить организму человека, если их употреблять неправильно.

Диетолог: орехи навредят организму, если их употреблять неправильно

Специалист объяснил, что перед употреблением в пищу орехи необходимо замачивать в воде, чтобы нейтрализовать все природные консерванты. Лишь после этого они начнут выполнять функции по восполнению энергии и нормализации работы сердечно-сосудистой системы, передаёт РИА Новости.

"Все полезные вещества в орехах изначально находятся в неактивном состоянии. Они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят. Если напитать их водой, все микро и макроэлементы перейдут в активную форму", — подчеркнул Леонов.

Диетолог добавил, что в орехах содержится клетчатка, белок и множество других полезных веществ. После замачивания в воде в течение шести-восьми часов все свойства плодов должны раскрыться.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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