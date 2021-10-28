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Во сколько пандемия обошлась России, рассказали в Счётной палате

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"Противокоронавирусные" мероприятия в совокупности обошлись областным бюджетам в 1,1 триллион рублей. По сообщению Счётной палаты РФ, государству удалось покрыть часть расходов, но полностью предотвратить рост общего объёма регионального долга за 2020 год не получилось.

Во сколько пандемия обошлась России, рассказали в Счётной палате

"Коронавирус существенно осложнил ситуацию в российских регионах, добавив в строку их расходов мероприятия по предотвращению последствий пандемии. Они обошлись субъектам России почти в 1,1 трлн рублей", — цитирует отчёт ведомства ТАСС.

Согласно информации Счётной палаты, госдолг регионов увеличился на 380 миллиардов рублей. В совокупности цифра достигла 2,5 триллиона.

По сообщению специалистов ведомства, без мер поддержки из федерального бюджета, эта цифра была бы выше в несколько раз.

"В отсутствие этих мер совокупный региональный долг увеличился бы значительно выше", — говорится в отчёте.

Ранее Pravda. Ru публиковала прогноз инфекционистов на продолжительность пандемии коронавируса. Специалисты заявили, что завершения эпидемии не стоит ждать ранее, чем через год.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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