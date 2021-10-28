Во сколько пандемия обошлась России, рассказали в Счётной палате

"Противокоронавирусные" мероприятия в совокупности обошлись областным бюджетам в 1,1 триллион рублей. По сообщению Счётной палаты РФ, государству удалось покрыть часть расходов, но полностью предотвратить рост общего объёма регионального долга за 2020 год не получилось.

"Коронавирус существенно осложнил ситуацию в российских регионах, добавив в строку их расходов мероприятия по предотвращению последствий пандемии. Они обошлись субъектам России почти в 1,1 трлн рублей", — цитирует отчёт ведомства ТАСС.

Согласно информации Счётной палаты, госдолг регионов увеличился на 380 миллиардов рублей. В совокупности цифра достигла 2,5 триллиона.

По сообщению специалистов ведомства, без мер поддержки из федерального бюджета, эта цифра была бы выше в несколько раз.

"В отсутствие этих мер совокупный региональный долг увеличился бы значительно выше", — говорится в отчёте.

Ранее Pravda. Ru публиковала прогноз инфекционистов на продолжительность пандемии коронавируса. Специалисты заявили, что завершения эпидемии не стоит ждать ранее, чем через год.

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