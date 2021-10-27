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В России ожидают скорой регистрации "Спутника V" в ВОЗ

Здоровье

Центр им. Гамалеи, разработавший российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", рассчитывает на скорую регистрацию своей вакцины Всемирной организацией здравоохранения.

В России ожидают скорой регистрации "Спутника V" в ВОЗ

"Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен — понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину", — заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин, слова которого приводит "Российская газета".

Напомним, документы на регистрацию "Спутника V" были поданы в январе этого года. Делегации ВОЗ посетили производственные площадки в России, после чего стало известно о претензиях ВОЗ.

После этого ВОЗ перезапустила процедуру одобрения "Спутника V" для экстренного применения, сейчас процесс переквалификации вакцины вступает в завершающую стадию.

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Спутник V — это панацея от «ковида»?
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Елена Андреева
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