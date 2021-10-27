Эксперт заявил, что люди повторно болеют COVID-19 в той же степени тяжести

Эксперт Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в 70% случаев повторное заболевание коронавирусом проходит с той же степенью тяжести, если не вакцинироваться.

Гущин, который является руководителем лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов, привёл неутешительную статистику вновь заболевших. Его процитировало ТАСС:

"70% людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально".

Он также сделал акцент на том, что люди, которые болели тяжело в первый раз, чаще всего повторно переносят заболевание коронавирусной инфекцией так же.

Гущин обратил внимание, что у пациентов со средней степенью тяжести течения болезни иммунитет сохраняется дольше.

"Такие люди формируют иммунитет, и в принципе их иммунитет более продолжительный, более выраженный", — отметил он.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что вирусолог напомнил о вакцинации против коронавируса как о самом верном способе профилактики.

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