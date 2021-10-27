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Минздрав РФ: "Спутник Лайт" и вакцину от гриппа можно вводить одновременно

Здоровье

Специалисты Министерства здравоохранения России официально одобрили одновременное введение "Спутника Лайт" и вакцины против гриппа.

Минздрав РФ: "Спутник Лайт" и вакцину от гриппа можно вводить одновременно

На сайте Государственного реестра лекарственных средств сообщается, что накануне, 26 октября, была согласована новая инструкция к российскому "Спутнику Лайт". Доклинические исследования доказали эффективность медпрепарата, в том числе при взаимодействии с вакциной для профилактики гриппа.

"Показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины при их одновременном введении", — сказано в документе.

При этом врачи не рекомендуют смешивать "Спутник Лайт" с другими медицинскими препаратами, так как их взаимодействие пока не изучено в лабораториях.

Добавим, "Спутник Лайт" представляет собой однокомпонентную вакцину, созданную на основе аденовируса человека. Её эффективность для профилактики коронавирусной инфекции учёные оценивают более чем в 70%.

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Российская вакцина от ковида – ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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