Минздрав РФ: "Спутник Лайт" и вакцину от гриппа можно вводить одновременно

Специалисты Министерства здравоохранения России официально одобрили одновременное введение "Спутника Лайт" и вакцины против гриппа.

На сайте Государственного реестра лекарственных средств сообщается, что накануне, 26 октября, была согласована новая инструкция к российскому "Спутнику Лайт". Доклинические исследования доказали эффективность медпрепарата, в том числе при взаимодействии с вакциной для профилактики гриппа.

"Показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт", так и гриппозной вакцины при их одновременном введении", — сказано в документе.

При этом врачи не рекомендуют смешивать "Спутник Лайт" с другими медицинскими препаратами, так как их взаимодействие пока не изучено в лабораториях.

Добавим, "Спутник Лайт" представляет собой однокомпонентную вакцину, созданную на основе аденовируса человека. Её эффективность для профилактики коронавирусной инфекции учёные оценивают более чем в 70%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.