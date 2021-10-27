Иммунолог Николай Крючков перечислил особенности кашля при заболевании COVID-19. По словам специалиста, такой кашель является малопродуктивным.
Как объяснил врач, обычно когда человек заражён коронавирусной инфекцией, он страдает из-за приступов сильного кашля, при котором либо не выходит мокрота, либо её немного. Вместе с этим Крючков отметил, что этот способ выявить заболевание нельзя назвать точным.
Иммунолог подчеркнул, что любой кашель может быть признаком заражения COVID-19. У некоторых пациентов развивается лёгкая форма заболевания, поэтому они кашляют слабо. По данным эксперта, у инфицированного человека возможно заметить мокроту при появлении бактерий на фоне коронавируса.
"Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать COVID-19. Потому что сейчас пандемия и идёт взлёт заболеваемости. С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель", — подчеркнул Крючков в беседе с Москвой 24.
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