Иммунолог назвал особенности кашля во время болезни COVID-19

Иммунолог Николай Крючков перечислил особенности кашля при заболевании COVID-19. По словам специалиста, такой кашель является малопродуктивным.

Как объяснил врач, обычно когда человек заражён коронавирусной инфекцией, он страдает из-за приступов сильного кашля, при котором либо не выходит мокрота, либо её немного. Вместе с этим Крючков отметил, что этот способ выявить заболевание нельзя назвать точным.

Иммунолог подчеркнул, что любой кашель может быть признаком заражения COVID-19. У некоторых пациентов развивается лёгкая форма заболевания, поэтому они кашляют слабо. По данным эксперта, у инфицированного человека возможно заметить мокроту при появлении бактерий на фоне коронавируса.

"Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать COVID-19. Потому что сейчас пандемия и идёт взлёт заболеваемости. С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель", — подчеркнул Крючков в беседе с Москвой 24.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что российская медицина готова к новому варианту коронавирусной инфекции AY.4.2 и призвал не паниковать из-за его присутствия в нашей стране.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.