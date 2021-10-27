Доктор Мясников развеял миф о красном мясе, в который верил весь мир

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, до недавних пор весь мир верил в миф о том, что употребление красного мяса влечёт развитие сердечных заболеваний.

Доктор подчеркнул: новые исследования, которые проводились перед началом пандемии коронавируса, показали, что между мясом и повреждением кровеносных сосудов нет никакой связи. Учёные не нашли достоверных доказательств, которые бы научно подкрепляли эту гипотезу.

Вместе с тем Мясников не советует употреблять красное мясо в больших количествах, так как это может привести к онкологии кишечника.

"Про сердце мы теперь не так уверены. Сегодня уже не столько категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия", — отметил доктор в эфире канала "Россия 1".

Мясников пояснил, что блюда из говядины, свинины и баранины не следует готовить больше трёх раз в неделю. Кроме того, специалист порекомендовал избегать больших порций, чтобы сохранить здоровый кишечник.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.