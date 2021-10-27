Первый российский регион вводит комендантский час из-за роста случаев COVID-19

Первый российский регион вводит дополнительные ограничения на период нерабочих дней. Глава республики Хакасия Валентин Коновалов утвердил комендантский час. Гражданам запретят покидать места проживания с 22:00 до 6:00.

Новые меры будут действовать с 28 октября по 7 ноября. Также в этот период предприятия общественного питания смогут обслуживать посетителей только навынос. В Абакане, Саяногорске, Черногорске планируется приостановить работу общественного транспорта.

При этом продолжат функционировать аптеки, магазины с продуктами питания, медучреждения. В поликлиниках продолжится прививочная кампания против COVID-19.

"Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно", — сообщил Коновалов во время прямого эфира в Instagram.

Руководитель республики порекомендовал работодателям, которые не могут остановить трудовой процесс, перевести не менее 50% сотрудников на удалёнку. В образовательных учреждениях с 27 октября по 7 ноября установят каникулы.

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