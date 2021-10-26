Вирусолог рассказал, почему в РФ не заработал коллективный иммунитет к COVID-19

Формированию коллективного иммунитета в России помешало появление штамма "дельта", заявил завотделом арбовирусов подразделения Института вирусологии НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко, комментируя Pravda.Ru слова вирусолога Анчи Барановой о том, что коллективный иммунитет ещё не заработал в стране.

Бутенко пояснил, что для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо, чтобы примерно у 70% населения были антитела к нему. Появиться они могут у человека не только в результате вакцинации, но и в случае заболевания COVID-19, перенесённого бессимптомно, в лёгкой или среднетяжелой форме.

Вирусолог напомнил, что ещё до массовой вакцинации московские власти сообщали о наличии антител у 70% обследованных горожан, переболевших коронавирусом бессимптомно.

"Если бы не появилась "дельта", тогда бы, когда в Москве, по словам руководства, уже 70% людей было иммунных… это был бы уже сильный ограничивающий фактор", — заявил эксперт.

Он также отметил, что существующие вакцины против коронавируса менее эффективны против штамма "дельта", чем против более ранних вариантов COVID-19. Бутенко предположил, что с этим может быть связан новый подъём заболеваемости коронавирусом.

"Вполне вероятно, что повторное увеличение заболеваемости связано с неполным соответствием тем штаммам, на которых было основано производство всех имеющихся в мире разных вакцин", — сказал учёный.

Ранее вирусолог Анча Баранова заявила, что отсутствие коллективного иммунитета в РФ объясняется низкими темпами вакцинации и изменчивостью вируса.

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