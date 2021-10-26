Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна

Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического центра РАН Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител прививка против коронавируса может негативно сказаться на здоровье пациента, его способности сопротивляться COVID-19.

Биолог не согласилась с мнением других специалистов о том, что в вакцине нет никакого вреда. По её словам, если человек с титрами антител более 1,5 тысячи BAU/мл решит привиться от коронавируса, в его организм попадёт антиген.

"Сначала немного, потом больше, больше. Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются", — отметила Баранова в интервью РИА Новости.

Она считает, что антитела могут нейтрализовать антиген. В итоге пациент останется со скромными 300 BAU/мл.

Биолог подчеркнула: на вакцинацию нужно идти только с низким титром антител во избежание негативных последствий. Она рекомендует делать тесты перед прививкой.

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