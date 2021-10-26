Кому не дадут QR-код, рассказали в Роспотребнадзоре

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова объяснила, почему некоторые россияне "не видят" свой QR-код на сайте Госуслуг. По её словам, многие сдают тест в платных клиниках, но не идут к врачу.

Как отметила Безбородова, россияне уверены: раз тест сдал по своей инициативе, то можно и лечиться самому. Однако поставить диагноз и внести его в базу может только врач.

"Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на Госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз", — пояснила Безбородова в беседе с тульским порталом Myslo.

Поэтому в поликлинику идти всё же придётся даже с небольшими симптомами, подчеркнула Безбородова. Иначе данные не попадут в систему, а значит, переболевший коронавирусом пациент останется без электронного "подтверждения".

Ранее Pravda.Ru опубликовала решение регионов о досрочном уходе на "нерабочие дни". Со вчерашнего дня в шести областях страны начали работать пропускные системы по QR-коду. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию.

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