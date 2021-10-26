"Дельта" опаснее прежних штаммов COVID-19 в четыре раза - иммунолог

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что "дельта" опаснее прежних выявленных штаммов в четыре раза. Для заражения этой версией вируса необязательно вплотную контактировать с заболевшим.

Как пояснил Болибок, в отличие от уханьского штамма, "дельта" более живучий во внешней среде. И ему необязательно "искать свою жертву" капельным путём.

"Если уханьским штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом "дельта" можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идёт без маски", — цитирует врача радио Sputnik.

При этом "концентрация" вируса может быть в четыре раза ниже, чем у предыдущих штаммов, но человек всё равно заболеет.

Ранее Pravda.Ru писала о новом штамме COVID-19. По заявлению вирусологов, Россия готова к "встрече" с мутировавшим видом. Речь идёт о "дельта" AY4.2. Ранее специалисты подтвердили, что в Москве выявлено четыре случая с данной разновидность. Однако, как отметили врачи, речи о масштабном распространении пока не идёт.

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