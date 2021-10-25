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Врач рассказал о последствиях заболевания COVID-19: "Где тонко, там и рвётся"

Здоровье

Врач-гериатр Валерий Новосёлов рассказал о последствиях заболевания COVID-19 в тяжёлой форме. По словам специалиста, люди могут на время разучиться читать.

Врач рассказал о последствиях заболевания COVID-19: "Где тонко, там и рвётся"

Как сообщил эксперт, коронавирусная инфекция поражает нервную систему. Из-за этого развиваются проблемы с когнитивными функциями. Человек, который тяжело перенёс COVID-19, может испытать трудности в чтении, добавил врач. По его мнению, учёные опишут эту ситуацию как проявление постковидного синдрома.

"Когда мозгу не хватает кислорода, происходит множество изменений, в том числе на уровне генома. Специалисты, которые занимаются старением, говорят, что переболевшие COVID-19 люди условно стареют на 10 лет", — подчеркнул Новосёлов в беседе с Радио 1.

Академик РАН, невролог Николай Яхно разделил мнение коллеги о возникновении ситуации, при которой переболевший инфекцией человек забывает, как читать. Также специалист привёл следующие изменения:

  • снижение внимания;
  • трудности с запоминанием и активностью.

В понедельник, 25 октября, в нашей стране установили пиковую заболеваемость от COVID-19 за сутки. Заразились коронавирусной инфекцией 37 930 человек. Вместе с этим седьмой день подряд зафиксировали свыше тысячи летальных исходов за 24 часа.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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