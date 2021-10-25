Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, что не все антитела борются с COVID-19. Иногда люди делают неправильные анализы, которые ничего не говорят о защитных свойствах нашего организма в борьбе с коронавирусной инфекцией. Теледоктор рассказала, какой именно анализ нужно сделать, чтобы подсчитать спасительные антитела.
Елена Малышева объяснила, что к делу изменения антител нужно подходить правильно.
Медик перечислила самое главное, что нужно знать про эти антитела.
"Нас не интересуют все антитела подряд. Нас интересуют только связывающие вирус и вирус-нейтрализующие антитела. Вирус нейтрализующие антитела определяются в специальных единицах — BAU (Binding Antibodies Units). Именно такой анализ и надо делать", — написала Малышева в своём Instagram-аккаунте.
Телеведущая рассказала, что спасительные антитела имеют две функции:
"Прикрепиться к шипам спай-белков Коронавируса и нейтрализовать вирус, не давая ему войти в клетку.
Антитела играют роль маячков, которые подают сигнал другим иммунным клеткам-убийцам уничтожить окружённый вирус", — пишет медик.
Малышева отметила, что антитела нейтрализуют вирус и дают возможность иммунным клеткам его убить.
"Вирус нейтрализующие антитела измеряется в особых единицах:
BAU — Binding Antibodies Units. Сегодня это международный стандарт. Следите за тем, чтобы ваши анализы были измерены именно в этих единицах", — подчеркнула теледоктор.
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