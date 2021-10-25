Число госпитализаций детей с COVID-19 увеличилось в разы в России

Количество случаев госпитализации детей с коронавирусом увеличилось в разы за последний год в России, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Если в прошлом году мы видели, что дети переносили заболевание в основном в лёгкой форме, а часто и бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов: дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще", — цитирует медика "Интерфакс".

Чуланов связал изменение ситуации с заболеваемостью детей коронавирусом с распространением штамма "дельта".

Ранее российский Минздрав сообщил о получении документов на регистрацию детской вакцины против COVID-19, разработанной Центром имени Гамалеи.

По словам директора центра Александра Гинцбурга, при проведении клинических исследований противокоронавирусной вакцины для подростков выявлены незначительные побочные эффекты — повышение температуры до 37,2-37,3 градусов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что результаты экспертной оценки возможности вакцинации несовершеннолетних от коронавируса могут быть получены в течение ближайших недель.

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