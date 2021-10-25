Сотрудники Центра имени Гамалеи выявили незначительные побочные эффекты противокоронавирусной вакцины для подростков в ходе её клинических исследований, сообщил директор научно-исследовательского центра Александр Гинцбург.
"У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты — поднятие температуры до 37,2-37,3 градусов", — цитирует Гинцбурга ТАСС.
Ранее в российском Минздраве сообщили о получении от Центра имени Гамалеи документов на регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции для подростков.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, результатов экспертной оценки возможности вакцинации несовершеннолетних от COVID-19 можно ожидать в течение полумесяца.
Напомним, 13 октября заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что число случаев заражения школьников коронавирусом в столице выросло за месяц в 2,5 раза.
Главврач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик заявил о росте количества тяжёлых случаев COVID-19 среди детей. Медик уточнил, что чаще всего тяжело переносят коронавирус дошколята и дети в первый год их жизни.
Китайчик сообщил также о регистрации случаев летального исхода COVID-19 у детей.
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