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Психолог рассказала, как узнать о психическом состоянии ребенка по его рисункам

Здоровье

Детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра считает, что рисунки ребенка могут многое рассказать о его психическом состоянии. При этом важно учитывать, какие эмоции изображение вызывает у самих родителей.

Психолог рассказала, как узнать о психическом состоянии ребенка по его рисункам

"Первое, на что стоит обращать внимание, — какое эмоциональное впечатление у вас возникает от этого рисунка. Если вы чувствуете страх, тревогу или даже гнев, то, возможно, ребенок тоже это пытался передать через свое творение", - сказала эксперт в интервью "Пятому каналу".

Одну из определяющих ролей, по мнению психолога, играют цвета. Например, черный обычно считается подозрительным, но на самом деле на определенном возрастном этапе это абсолютная норма. Кроме того, монстры на картинках — тоже не признак проблем.

Специалист добавила, что нередко родители могут неправильно трактовать рисунки своего ребенка, поэтому лучше всего не паниковать, а проконсультироваться с психологом.

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