Интервальное (прерывистое) голодание — это режим питания, при котором чередуется периоды голодания и приема пищи.
Говорят, что этот способ способствует потере веса, снижению кровяного давления и укреплению здоровья мозга. Насколько это правда?
В обзоре, опубликованном в Медицинском журнале Новой Англии, нейробиолог Марк Мэттсон из Университета Джона Хопкинса и специалист по проблемам старения Рафаэль де Кабо из Национального института старения изучили прошлые исследования интервального голодания, чтобы выяснить его научно обоснованные преимущества.
Мэттсон и де Кабо в статье, опубликованной по итогам проведённой работы, упомянули множество исследований на животных и людях, которые показали, что прерывистое голодание поддерживает здоровье клеток, вероятно, вызывая переключение обмена веществ. Это происходит, когда клетки расходуют свои запасы быстро потребляемого топлива на основе сахара и начинают преобразовывать жир в энергию за счет более медленного метаболического процесса.
Такая адаптация к периодам дефицита пищи, переключение обмена веществ
Например, исследование, проведенное в Университете Торонто, показало, что соблюдение диеты с ограниченным количеством калорий в течение двух лет помогает улучшить память.
Мэттсон и де Кабо отметили, что обычно организму требуется время, чтобы приспособиться и преодолеть первоначальные приступы голода и раздражительности, которые сопровождают голодание.
“Пациентам следует знать, что чувство голода и раздражительности является обычным явлением поначалу и обычно проходит через две недели-месяц, когда тело и мозг привыкают к новой привычке”, - сказал он.
Существует много способов прерывистого голодания. Вот некоторые из самых популярных методов:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Крылышки в обсыпке из смеси перцев, острый соус или блюдо с перцем чили - все эти продукты провоцируют ощущение жжения внутри после их употребления. Если человек обожает остренькое, но не хочет мириться с неприятным ощущением после еды, эта статья - настоящее спасение.