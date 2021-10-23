Интервальное голодание - сплошная польза и никакого вреда

Интервальное (прерывистое) голодание — это режим питания, при котором чередуется периоды голодания и приема пищи.

Говорят, что этот способ способствует потере веса, снижению кровяного давления и укреплению здоровья мозга. Насколько это правда?

В обзоре, опубликованном в Медицинском журнале Новой Англии, нейробиолог Марк Мэттсон из Университета Джона Хопкинса и специалист по проблемам старения Рафаэль де Кабо из Национального института старения изучили прошлые исследования интервального голодания, чтобы выяснить его научно обоснованные преимущества.

Доказательные преимущества прерывистого голодания

Мэттсон и де Кабо в статье, опубликованной по итогам проведённой работы, упомянули множество исследований на животных и людях, которые показали, что прерывистое голодание поддерживает здоровье клеток, вероятно, вызывая переключение обмена веществ. Это происходит, когда клетки расходуют свои запасы быстро потребляемого топлива на основе сахара и начинают преобразовывать жир в энергию за счет более медленного метаболического процесса.

Такая адаптация к периодам дефицита пищи, переключение обмена веществ

улучшает контроль уровня сахара в крови, повышает устойчивость к стрессу и подавляет воспаление;

помогает снизить кровяное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя;

может изменять факторы риска ожирения и диабета 2 типа;

могут помочь улучшить здоровье мозга.

Например, исследование, проведенное в Университете Торонто, показало, что соблюдение диеты с ограниченным количеством калорий в течение двух лет помогает улучшить память.

Мэттсон и де Кабо отметили, что обычно организму требуется время, чтобы приспособиться и преодолеть первоначальные приступы голода и раздражительности, которые сопровождают голодание.

“Пациентам следует знать, что чувство голода и раздражительности является обычным явлением поначалу и обычно проходит через две недели-месяц, когда тело и мозг привыкают к новой привычке”, - сказал он.

Как проводить прерывистое голодание

Существует много способов прерывистого голодания. Вот некоторые из самых популярных методов:

Метод 16/8 –ежедневное голодание в течение 14-16 часов подряд и прием пищи только в течение оставшихся часов дня.

–ежедневное голодание в течение 14-16 часов подряд и прием пищи только в течение оставшихся часов дня. Ешьте-перестаньте-ешьте –голодание в течение всего дня, один или два раза в неделю.

–голодание в течение всего дня, один или два раза в неделю. Альтернативный дневной пост- один день едим, второй голодаем.

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