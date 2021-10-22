Вирусолог назвал причины роста показателей смертности от COVID-19

Вирусолог, профессор кафедры "Вирусология" Института имени А. Н. Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему на фоне повышения показателей коллективного иммунитета в России также фиксируется рост заболеваемости COVID-19 и смертности от последствий вируса.

"На основании предыдущего эпидемического опыта, коллективный иммунитет может наступить при достижении у 60-80% популяции иммунитета — в результате перенесённого заболевания или вакцинации. В этих условиях возможна блокировка распространения патогена. Но это данные предыдущих эпидемий, и это может быть не так для COVID-19", — объяснил вирусолог.

Также он добавил, что тяжёлое течение болезни и смертность возникают из-за многочисленной группы невакцинированных людей и доминирования штамма "дельта".

Специалист объяснил, что именно мутации вируса являются одной из причин роста показателей смертности и заболеваемости, а также изменения эпидемиологической ситуации относительно прошлого года.

"Статистика по COVID-19 в России несовершенна и неточна, это надо признать... Возможно, сейчас нам показывают более объективную статистику — и это может быть ещё одним объяснением высокого уровня заболеваемости и смертности", — заявил Аграновский.

Ранее Оперштаб опубликовал статистику, согласно которой 22 октября коллективный иммунитет россиян составляет 45,7%. При этом полностью привились против коронавируса 49 161 150 человек, первым компонентом — 53 511 786.

28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повышение уровня необходимого коллективного иммунитета к коронавирусу до 80% связано с мутацией инфекции.

Cегодня, 22 октября, в России был обновлен суточный рекорд смертей пациентов с коронавирусом, а также заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в России был выявлен 37 141 случай заражения и 1064 смерти пациентов с коронавирусом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.