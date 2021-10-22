Голикова назвала 14 регионов с осложнившейся ситуацией по COVID-19

За последнюю неделю в 14 российских регионах осложнилась ситуация с коронавирусной инфекцией, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, осложнение ситуации с COVID-19 зафиксировано в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской и Ростовской областях, на Алтае, в Забайкалье и Прикамье, а также в Адыгее, КЧР, Мордовии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

"Оперативный штаб призывает всех, кто планирует рабочие поездки и путешествия по России в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, учитывать индикацию на карте на сайте стопкоронавирус. рф", — цитирует рекомендацию Голиковой ТАСС.

Ранее вице-премьер сообщила о критической ситуации со смертностью от COVID-19, сложившейся в 17 регионах РФ. Речь шла об Амурской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Также Голикова упомянула Коми, Мордовию, Северную Осетию и Татарстан.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.