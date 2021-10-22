Российским вузам разрешили переносить каникулы на нерабочие дни

Специалисты Минобрнауки РФ опубликовали приказ о деятельности подведомственных учреждений с 30 октября по 7 ноября. В документе сказано, что российские вузы могут переносить плановые каникулы на нерабочие дни.

Также руководители высших учебных заведений в ближайшие два дня должны определить численность работников, которые будут обеспечивать безопасное функционирование учреждений в нерабочий период. Кроме того, согласно приказу, педагоги обязаны чётко разъяснить студентам дальнейший план работы.

"Руководители образовательных и научных организаций в праве осуществить перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком, на период нерабочих дней", — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Если же вуз отказывается от каникул, делая выбор в пользу удалённого формата обучения, то преподавателям необходимо предоставить методические материалы для работы студентов, а также разработать систему проверки знаний обучающихся. Об этой возможности ранее говорил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, продолжение обучения позволит повысить качество образования.

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