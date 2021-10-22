Проценко спрогнозировал введение новых "нерабочих дней" из-за COVID-19 в РФ

Введение нерабочих дней из-за ситуации с COVID-19 в РФ будет повторяться, считает главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнём с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ", — написал медик в Telegram.

Он напомнил москвичам, что объявленные мэром Сергеем Собяниным нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября введены не для отдыха, а с целью разорвать цепочки заражений коронавирусом.

"Сейчас без паузы никак нельзя. Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте всё менее прогнозируемо и контролируемо", — отметил Проценко.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко спрогнозировала возможность роста числа заражений коронавирусом в РФ до 40 тысяч в сутки.

"Мы можем дойти и до 40 тыс. заболевших в сутки. Я считаю, что ограничения целесообразны, потому что количество заболевших будет расти", — заявила медик.

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