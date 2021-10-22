Высокую смертность от коронавируса в России объяснили в Роспотребнадзоре

Высокие показатели смертности от COVID-19 в России являются следствием позднего обращения заразившихся к врачу и несвоевременного начала лечения, считает замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны", - цитирует специалиста ТАСС.

Руженцова отметила, что россияне, которые ставят под сомнение необходимость и эффективность применяемых для лечения коронавируса схем терапии, способствуют росту заболеваемости COVID-19 в стране.

Ранее зампред российского правительства Татьяна Голикова заявила о критической ситуации со смертностью от коронавируса в 17 регионах страны.

21 октября в России обновился максимальный суточный показатель смертей от COVID-19 с начала пандемии – зафиксировано 1036 летальных исходов. Всего от коронавируса в стране скончались уже 227 389 человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.