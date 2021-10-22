В этом году традиционный сезон простуд и гриппа "осложнён" "разгулявшимся коронавирусом". Учёные и врачи всего мира ищут способы усилить иммунитет людей, чтобы хоть как-то снизить нагрузку на больницы.
Сотрудниками Института молекулярной вирусологии (Германия) проводилось исследование противовирусной активности четырёх растительных экстрактов:
Как оказалось, эти экстракты лекарственных растений очень эффективны "для остановки прикрепления вирусов, снижения вирусной нагрузки и прекращения распространения инфекционных заболеваний, включая SARS-CoV-2, грипп и аденовирус.
Статья, написанная авторами исследования, опубликована на портале bioRxiv.
Лекарственные травы предлагают жизнеспособную стратегию для прекращения прикрепления вируса и снижения вирусной нагрузки, констатируют немецкие учёные.
Противовирусные фитохимические вещества из лекарственных трав могут
Эти действия могут уменьшить распространение инфекционного вирусного материала.
Все четыре сока показали вирулицидную активность (это способность химических соединений инактивировать вирусы — прим. ред) в отношении SARS-CoV-2, вируса гриппа А и аденовируса.
В ходе исследования SARS-CoV-2 был чувствителен к зеленому чаю и гранатовому соку, и вирус был почти полностью дезактивирован ягодами черного дрока.
Фактически, сок из ягод черного дрока снизил более чем на 96% инфекционность SARS-CoV-2.
Авторы исследования заявили, что противовирусная активность растений была такой же сильной, как и дезинфицирующее средство больничного класса.
"И что немаловажно — все эти экстракты недороги. Быстрое внедрение травяных настоек, соков и чаев — это то, как население может адаптироваться к респираторным патогенам. Их следует использовать ежедневно в качестве полосканий для полости рта.
Поскольку репликация вируса, симптомы и передача происходят в области носа и ротоглотки, снижение титров вируса как можно раньше может представлять собой активную стратегию по предотвращению инфекции, распространения, заболевания и распространения”, — пишут авторы.
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