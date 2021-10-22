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Экстракты четырёх растений ловят вирусы "на подлёте к организму"

Здоровье

В этом году традиционный сезон простуд и гриппа "осложнён" "разгулявшимся коронавирусом". Учёные и врачи всего мира ищут способы усилить иммунитет людей, чтобы хоть как-то снизить нагрузку на больницы.

Экстракты четырёх растений ловят вирусы "на подлёте к организму"

Сотрудниками Института молекулярной вирусологии (Германия) проводилось исследование противовирусной активности четырёх растительных экстрактов:

  • зеленого чая, гранатового сока, сока ягод черного дрока и сиропа бузины.

Как оказалось, эти экстракты лекарственных растений очень эффективны "для остановки прикрепления вирусов, снижения вирусной нагрузки и прекращения распространения инфекционных заболеваний, включая SARS-CoV-2, грипп и аденовирус.

Статья, написанная авторами исследования, опубликована на портале bioRxiv.

Вкратце о полученных результатах

Лекарственные травы предлагают жизнеспособную стратегию для прекращения прикрепления вируса и снижения вирусной нагрузки, констатируют немецкие учёные.

Противовирусные фитохимические вещества из лекарственных трав могут

  • блокировать прикрепление вируса,
  • предотвращать распространение вируса в нижние дыхательные пути,
  • снижать общую вирусную нагрузку.

Эти действия могут уменьшить распространение инфекционного вирусного материала.

Все четыре сока показали вирулицидную активность (это способность химических соединений инактивировать вирусы — прим. ред) в отношении SARS-CoV-2, вируса гриппа А и аденовируса.

  • Гранат и ягоды черного дрока останавливают репликацию вируса.
  • Сироп из бузины настолько терапевтичен, что улучшает облегчение симптомов у больных гриппом, значительно облегчая выздоровление.
  • Простое полоскание горла зеленым чаем борется с инфекциями гриппа, очищая одну из основных областей, где респираторные патогены попадают в организм.

Коронавирус - отдельная тема

В ходе исследования SARS-CoV-2 был чувствителен к зеленому чаю и гранатовому соку, и вирус был почти полностью дезактивирован ягодами черного дрока.

Фактически, сок из ягод черного дрока снизил более чем на 96% инфекционность SARS-CoV-2.

Авторы исследования заявили, что противовирусная активность растений была такой же сильной, как и дезинфицирующее средство больничного класса.

"И что немаловажно — все эти экстракты недороги. Быстрое внедрение травяных настоек, соков и чаев — это то, как население может адаптироваться к респираторным патогенам. Их следует использовать ежедневно в качестве полосканий для полости рта.

Поскольку репликация вируса, симптомы и передача происходят в области носа и ротоглотки, снижение титров вируса как можно раньше может представлять собой активную стратегию по предотвращению инфекции, распространения, заболевания и распространения”, — пишут авторы.

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