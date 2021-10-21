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Тамбовские власти заявили об открытии госпиталя для заболевших COVID-19 детей

Здоровье

В Тамбовской области откроют центр для лечения несовершеннолетних жителей от коронавирусной инфекции. Об этом на официальном сайте региональной администрации рассказал сотрудник по управлению информационной политикой Игорь Чеханов.

Тамбовские власти заявили об открытии госпиталя для заболевших COVID-19 детей

По данным местных властей, госпиталь для детей снабдили нужными лекарствами и специальным оборудованием. Представитель подчеркнул, что медицинские работники обучались лечить именно несовершеннолетних граждан, которые заболели COVID-19. В сообщении заявили, что заражённые младше 18 лет легче переносят инфекцию, однако иногда даже им нужна госпитализация.

Как написали на сайте областной администрации, в новом центре всего 30 коек для больных коронавирусом детей. Таким образом власти решили снизить нагрузку на больницы, сосредоточиться на помощи конкретно несовершеннолетним.

"Чтобы защититься от заражения, детям также как и взрослым следует избегать мест массового нахождения граждан, носить маски, соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах", — напомнил представитель администрации.

По статистике Оперштаба, за последние сутки в Тамбовской области COVID-19 заразились 164 человека.

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Дети стали тяжелее болеть коронавирусом.
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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