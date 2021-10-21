Сроки пандемии коронавируса спрогнозировали в ВОЗ

Пандемия коронавирусной инфекции может продлиться в течение существенной части 2022 года, считает советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард.

Как заявил он Би-би-си, вероятное продолжение пандемии "в течение значительной части 2022 года" обусловлено недостаточным количеством противокоронавирусных вакцин, получаемых бедными странами мира.

Представитель ВОЗ отметил, что на данный момент в большинстве стран мира привито от COVID-19 около 40% населения, при этом в Африке доля вакцинированных составляет 5%.

Айлвард заявил о невыполнении развитыми государствами своих обязательств по программе предоставления вакцин беднейшим регионам. По данным благотворительных организаций, лишь одна из семи доз вакцин, обещанных бедным странам, доходит до них.

"Мы не справляемся. Нам нужно действительно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы", - сказал представитель ВОЗ.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал продолжение наблюдаемой в России волны заболеваемости коронавирусом до весны без значительного снижения показателей.

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