EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новая правящая коалиция Чехии пересмотрит отношения с властями РФ
Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию
Жириновский нашёл объяснение "уродству" памятника молодожёнам в Павлове
Ольга Бузова призналась, по кому страдала: "В моё сердечко больше не влезут"
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
"Зенит" проиграл "Ювентусу" из-за гола на последних минутах матча
Тестировать школьников "на адекватность" предложили в Госдуме
Российскому президенту мир доверяет больше, чем американскому и китайскому

Сроки пандемии коронавируса спрогнозировали в ВОЗ

Здоровье

Пандемия коронавирусной инфекции может продлиться в течение существенной части 2022 года, считает советник главы Всемирной организации здравоохранения Брюс Айлвард.

Сроки пандемии коронавируса спрогнозировали в ВОЗ

Как заявил он Би-би-си, вероятное продолжение пандемии "в течение значительной части 2022 года" обусловлено недостаточным количеством противокоронавирусных вакцин, получаемых бедными странами мира.

Представитель ВОЗ отметил, что на данный момент в большинстве стран мира привито от COVID-19 около 40% населения, при этом в Африке доля вакцинированных составляет 5%.

Айлвард заявил о невыполнении развитыми государствами своих обязательств по программе предоставления вакцин беднейшим регионам. По данным благотворительных организаций, лишь одна из семи доз вакцин, обещанных бедным странам, доходит до них.

"Мы не справляемся. Нам нужно действительно ускориться, а в противном случае знаете, что произойдет? Эта пандемия будет продолжаться на год дольше, чем ей следовало бы", - сказал представитель ВОЗ.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал продолжение наблюдаемой в России волны заболеваемости коронавирусом до весны без значительного снижения показателей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В России предложено ввести локдаун с 30 октября по 7 ноября
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Владимир Путин проведёт ежегодную пресс-конференцию
Жириновский нашёл объяснение "уродству" памятника молодожёнам в Павлове
В Россию пришёл новый, "более заразный" вариант коронавируса AY.4.2
Ольга Бузова призналась, по кому страдала: "В моё сердечко больше не влезут"
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
"Зенит" проиграл "Ювентусу" из-за гола на последних минутах матча
Тестировать школьников "на адекватность" предложили в Госдуме
Российскому президенту мир доверяет больше, чем американскому и китайскому
За границей обсуждают введение оплачиваемого отпуска для хозяев животных
Популярное
Общество
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"

Доктор экономических наук Сергей Калашников пояснил, почему с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями, а не локдауном. Хотя вроде и разницы особой нет.

Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Российский шоу-бизнес
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Мир. Новости мира
Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса
Политика. Новости и аналитика
Путин подписал указ о введении нерабочих дней
Ирина Гусакова Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана Ирина Гусакова Любовь Степушова "Ковид"-диссидент может стать президентом Франции Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Здоровье
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Здоровье
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Новости Европы
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников