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Мясников: передозировка кальция может привести к судорогам

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности чрезмерного употребления кальция.

Медик отметил, что эта популярная добавка является неотъемлемой частью диеты при остеопорозе. Люди, страдающие этим заболеванием, должны каждый день употреблять один грамм кальция и 600 миллиграммов витамина D.

Однако Мясников предостерёг от передозировки кальцием, которая начинается от двух граммов. При чрезмерном употреблении этой добавки могут возникнуть такие побочные эффекты, как слабость, усталость и судороги.

Ранее телеведущий призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
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