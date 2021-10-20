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В Лиге защиты врачей рассказали, как победить пандемию COVID-19

Здоровье

Кандидат медицинских наук Семён Гальперин, возглавляющий Лигу защиты врачей, считает, что борьбой с пандемией COVID-19 в России должны руководить специалисты, которыми чиновники не являются. По его мнению, так можно свести риск распространения инфекции к минимуму.

В Лиге защиты врачей рассказали, как победить пандемию COVID-19

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении режима нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Днём ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении "антиковдиных" мер в столице. Вводят различные ограничения для граждан и в других регионах.

По мнению Гальперина, конец пандемии могут положить только решения специалистов в области эпидемиологии, а не властей. 

"Тогда меры борьбы будут соответствовать клиническим правилам, а методы и средства – оцениваться по результатам их клинических исследований", - приводит Общественная Служба Новостей слова Гальперина.

Также по словам главы Лиги защиты врачей для победы над пандемией интересы населения должны преобладать над интересами фармбизнеса.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Елена Андреева
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