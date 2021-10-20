Голикова назвала 17 регионов с критической ситуацией со смертностью от COVID-19

В 17 российских регионах сложилась критическая ситуация со смертностью от коронавируса, заявила на совещании президента с правительством вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам зампреда правительства, ситуация со смертностью от COVID-19, госпитализацией заразившихся коронавирусом и долей тяжёлых среди них является критической в Амурской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, а также в Коми, Мордовии, Северной Осетии и Татарстане.

Зампред правительства заявила о вызывающем особую тревогу продолжающемся росте смертности от COVID-19 в стране.

"В последнее время мы ежедневно теряем более тысячи наших граждан. Это страшные цифры, потому что за ними стоят жизни, жизни наших близких людей и, к сожалению, ушедшие безвозвратно", — цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер отметила, что особо тяжёлое течение заболевания коронавирусом наблюдается у тех, кто не привился от него. Также в группе риска находятся россияне с хроническими заболеваниями и пенсионеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.